Jude Bellingham'dan Sümeyye Boyacı Paylaşımı
Real Madrid'de forma giyen İngiliz süper star Jude Bellingham, Instagram hesabından para milli yüzücü Sümeyye Boyacı ile olan fotoğrafını paylaştı.
İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen Jude Bellingham, Instagram hesabından milli yüzücü Sümeyye Boyacı ile olan fotoğrafını paylaştı.
21 yaşındaki süper star, "Gerçek ilham Sümeyye Boyacı" notunu düşüp Türk bayrağı ve kalp emojisi paylaşımında bulundu.
Bellingham'ın paylaşımı sosyal medyada en çok paylaşılan görseller arasına girdi.
Son Güncelleme: