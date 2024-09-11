Trabzonspor'dan Çifte Transfer... 'Hissediyor musun? Şov Başlıyor' Sözleriyle Duyurdu

Trabzonspor, Serdar Saatçi ve Simon Banza transferlerini, "Hissediyor musun? Şov başlıyor" sözleriyle duyurdu.

Trabzonspor'dan Çifte Transfer... 'Hissediyor musun? Şov Başlıyor' Sözleriyle Duyurdu

Transfer çalışmalarında sona yaklaşan Trabzonspor, Braga'dan Serdar Saatçi ve Simon Banza'yı renklerine bağlamıştı. Bugün şehre gelen iki oyuncu için de tanıtım videosu paylaşıldı.

Büyük beklentilerle gelen Serdar ve Banza için 'Hissediyor musun? Şov başlıyor.' sözleri kullanıldı.

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