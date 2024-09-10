Trabzon’da TIR’a Çarpan Motosikletin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Dün akşam saatlerinde Gümüşhane'den Trabzon yönüne doğru ilerleyen Davulcu'nun motosikleti, kontrolünü kaybederek önündeki TIR'a çarptı ve TIR'ın altına girdi. Kazanın ardından sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan kontrollerde, Davulcu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Trabzon'da bir dağıtım şirketinde kurye olarak çalışan Davulcu'nun cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Akçaabat ilçesinde toprağa verilecek.

Kaynak: DHA