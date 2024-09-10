Hırsızlar Güvenlik Kamerasını Görünce Yüzünü Sakladı!

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, hırsızlık amacıyla bir apartmana giren iki kadın güvenlik kameralarına yakalandı. Çamlıca Mahallesi Lüleci Sokak'ta bulunan apartmanda yaşanan olayda, şüpheli kadınların apartmanın çeşitli daire kapılarını kontrol ettiği belirtildi.

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Hırsızlar Güvenlik Kamerasını Görünce Yüzünü Sakladı!

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, apartmana giren iki kadın, kamera tarafından fark edilince yüzlerini başörtüleriyle gizledi. Şüpheli kadınlar, apartmanın çeşitli katlarını dolaşarak daire kapılarını kontrol etti. Kapıların kilitli olup olmadığını kontrol eden kadınlar, ardından yüzlerini gizleyerek apartmandan ayrıldılar.

Olay, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Şüpheli kadınların apartmana giriş ve çıkış anları, güvenlik kamerası kayıtlarında net bir şekilde görünüyor. Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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