Çorum'da Yanan Evde Baygın Halde Bulunan Kediyi İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Çorum'da itfaiye ekipleri, bir evde çıkan yangına müdahale ederken baygın halde bulduğu kedi, oksijen verilerek kurtarıldı.

Son Güncelleme:
Çorum'da Yanan Evde Baygın Halde Bulunan Kediyi İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Buharaevler Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıktığı ihbarını alan Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etti.

Evde kimsenin olmadığı sırada çamaşır kurutma makinesinden çıktığı değerlendirilen yangın söndürüldü. Ekipler, soğutma çalışması yaptıkları sırada yerde baygın halde yatan kediyi fark etti.

Yoğun dumandan bayılmış olabileceği değerlendirilen kedi, itfaiye ekiplerince ilk yardım müdahalesiyle oksijen verilerek hayata döndürüldü.

Daha sonra Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrolde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kedi, ev sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Aşiret Düğününde Servet Takıldı! Geline 5 Kilo Altın, Damada Milyonlarca Lira Aşiret Düğününde Servet Takıldı! Geline 5 Kilo Altın, Damada Milyonlarca Lira
Gelin ve Damat Kavganın Ortasında Kaldı! Gelin ve Damat Kavganın Ortasında Kaldı!
Köfte Harcına Eklendiğinde Köfteyi Yumuşacık Yapan Yöntem! Asla Sönme olmuyor Köfte Harcına Eklendiğinde Köfteyi Yumuşacık Yapan Yöntem! Asla Sönme olmuyor
Ekim Ayında Dikkat Etmesi Gereken 3 Burç! Ellerine Büyük Fırsatlar Geçecek Ekim Ayında Dikkat Etmesi Gereken 3 Burç! Ellerine Büyük Fırsatlar Geçecek
Sporun Birleştirici Gücü Depremzedelere Umut Oldu Sporun Birleştirici Gücü Depremzedelere Umut Oldu
Trabzon'da Yol Göle Döndü Trabzon'da Yol Göle Döndü