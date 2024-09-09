Sporun Birleştirici Gücü Depremzedelere Umut Oldu
Deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışan Hatay'da, sporun birleştirici gücü bir kez daha kendini gösterdi. Hatayspor ve Mersin İdmanyurdu taraftarları, Antakya ilçesindeki İzmir Konteyner Kent ve Konya Konteyner kentlerde yaşayan öğrencilere kırtasiye malzemeleri desteğinde bulundu.
2024-2025 Eğitim ve öğretim dönemi öncesinde organize olan Hatayspor ve Mersin İdmanyurdu taraftarları depremzede çocukları unutmadı. Mersin İdmanyurdu taraftarları ve Hatayspor Old School taraftar grubu sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayırseverlerin destekleri ve kendi çabalarıyla depremzede çocuklara kırtasiye malzeme yardımı yaptı. Hatay’ın her daim yanında olduklarını belirten Mersin İdmanyurdu taraftarları, Hatayspor’u Mersin’de ağırlamaktan dolayı da memnun olduklarını, Hatayspor ve Mersin İdmanyurdu’nun kardeşliğinin ilelebet süreceğini kaydettiler.
Kaynak: DHA