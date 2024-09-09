Fenerbahçe'de Kostic Geldi O Gidiyor

Fenerbahçe'de kadro yapılanması sürerken, Jose Mourinho'nun şans vermediği Emre Mor için dikkat çeken iddia ortaya atıldı. Yıldız oyuncuya Hatayspor'un talip olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe'de Kostic Geldi O Gidiyor

Fenerbahçe’de kadroda düşünülmeyen ve akıbeti henüz belli olmayan Emre Mor ile ilgili dikkat çeken bir iddia geldi. Hatayspor’un Emre’yi kadroya katmak için girişimlere başladığı kaydedildi.

Transfer sezonunun sona ermesine 4 gün kala Fenerbahçe’de hareketli saatler yaşandı. Juventus’tan Filip Kostic kiralık olarak transfer edilirken, gözler bir yandan da takımdan ayrılması beklenen isimlere çevrildi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığına göre, Hatay ekibinin Emre Mor için devreye girdiği kaydedilirken, Fenerbahçe’nin de bu transfere yeşil ışık yaktığı bildirildi.

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