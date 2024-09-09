Josef de Souza'ya Silahlı Soygun: Ayağındaki Terliği Bile Almışlar

Türkiye’de daha önce Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir’in formasını da terleten Brezilyalı Josef de Souza, ülkesinde silahlı saldırıya maruz kaldı. Yaşadıklarını sosyal medyadan anlatan ünlü futbolcu, “Ayağımdaki terliği bile aldılar” dedi.

Futbol yaşamını ülkesi Brezilya’da sürdüren Josef de Souza, silahlı saldırganlar tarafından soyulduğunu duyurdu. Souza açıklamasında, özel eşyalarının ve hatta arabasının bile çalındığını söyledi. Araçta kendisi ve oğlunun olduğunu söyleyen Souza durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Bir video ile yaşadıklarını anlatan Josef de Souza, "Hırsızlar ayağımdaki terliği bile aldı. Adamın tüfeği vardı. Arabayı da aldılar. Oğlum ve ben vardık. Oğlumu dışarı çıkarmayı başardım. Şu an iyiyiz" diye konuştu.