A Milli Takım'da Sakatlık Şoku! Yıldız Oyuncu Kadrodan Çıkarıldı

Beşiktaş'ta forma giyen A Milli Takım'ın yıldız ismi Mustafa Erhan Hekimoğlu, geçirdiği bir sakatlık nedeniyle izlanda maçı kadrosundan çıkarıldı.

A Milli Takım'da Sakatlık Şoku! Yıldız Oyuncu Kadrodan Çıkarıldı

Beşiktaş'ın genç yıldızı Mustafa Erhan Hekimoğlu, geçirdiği sakatlık nedeniyle İzlanda ile oynanacak müsabakanın kadrosundan çıkarıldı.

A Milli Takım'da Sakatlık Şoku! Yıldız Oyuncu Kadrodan Çıkarıldı - Resim : 1

TFF, Beşiktaş'ın genç yıldızı Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun kasığındaki ağrı sebebiyle İzlanda maçı kadrosuna dahil edilmediğini açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Ümit Milli Takımımızın İrlanda Cumhuriyeti karşılaşmasında forma giydikten sonra A Millî Takım'ın kampına gelen Mustafa Hekimoğlu'nun ağrılarının devam ettiği görüldüğünden, oyuncu A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edilmedi."

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