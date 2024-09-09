A Milli Takım'da Sakatlık Şoku! Yıldız Oyuncu Kadrodan Çıkarıldı
Beşiktaş'ta forma giyen A Milli Takım'ın yıldız ismi Mustafa Erhan Hekimoğlu, geçirdiği bir sakatlık nedeniyle izlanda maçı kadrosundan çıkarıldı.
Beşiktaş'ın genç yıldızı Mustafa Erhan Hekimoğlu, geçirdiği sakatlık nedeniyle İzlanda ile oynanacak müsabakanın kadrosundan çıkarıldı.
TFF, Beşiktaş'ın genç yıldızı Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun kasığındaki ağrı sebebiyle İzlanda maçı kadrosuna dahil edilmediğini açıkladı.
Yapılan açıklama şu şekilde:
"Ümit Milli Takımımızın İrlanda Cumhuriyeti karşılaşmasında forma giydikten sonra A Millî Takım'ın kampına gelen Mustafa Hekimoğlu'nun ağrılarının devam ettiği görüldüğünden, oyuncu A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edilmedi."