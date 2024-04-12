Ramazan Bayramı'nda Anıtkabir'e ziyaretçi akını yaşandı

Anıtkabir, Ramazan Bayramı süresince 120 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı. Bayram tatilini fırsat bilen binlerce kişi Ankara'ya gelerek Ata'nın huzuruna çıktı. Bayramın son günü insan selini andıran görüntüler kameralara yansırken, Anıtkabir’i ziyaret eden çocuklar Atatürk’ün kendileri için bağımsızlık ve özgürlük anlamına geldiğini dile getirdi, yetişkinler de “O'nsuz bayram geçirmek istemedik" diye konuştu.

Anıtkabir, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olarak bayramda ziyaretçi akınına uğradı. Ramazan Bayramı boyunca 120 bini aşkın yurttaş Anıtkabir’i ziyaret etti. Memleketin dört bir yanından gelen çocuk, yaşlı, yetişkin binlerce kişi Atatürk’ün mozolesine çiçek bırakarak sevgilerini dile getirdi.

Anıtkabir'de Aslanlı Yol, tören alanı, anıt merdivenleri gibi alanlarda yoğun kalabalık dikkati çekerken, ziyaretçiler Anıtkabir Komutanlığı'na bağlı saygı nöbetçisi askerlerin nöbet devir teslimlerini ilgiyle ve alkışlarla izledi, cep telefonlarıyla görüntüledi.