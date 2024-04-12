Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi: Türkiye'nin Osman Kavala kararını uygulamaması sistem için zorluk yaratıyor

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin üye ülkelerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına yönelik tutumlarına ilişkin yıllık raporu yayımlandı.

Euronews Türkçe'de yer alan habere göre, raporda üye ülkelerin AİHM kararlarının uygulanması konusunda önemli ilerleme kaydettiği belirtilirken, sadece Osman Kavala davasındaki hükme uyulmaması ile Rusya'nın üyelikten çıkmadan önce verilen kararların uygulanmamasına ilişkin endişeler dile getirildi.

Raporda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşme (AİHS) sisteminin ve bir bütün olarak Avrupa Konseyi’nin güvenilirliği açısından, tüm üye devletlerin AİHM kararlarını uygulama yükümlülüklerini yerine getirmelerinin zorunlu olduğu vurgulandı.

Tüm çabalara ve çağrılara rağmen Kavala’nın tutukluluğunun devam ettiği hatırlatılan raporda, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin üye ülkelerin AİHS'e saygı göstermesi için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği ifade edildi.

AİHM, Gezi Parkı eylemleriyle ilgili dava yargılanan iş insanı Osman Kavala'nın başvurusu üzerine 10 Aralık 2019'da hak ihlali kararı vermişti. Karar uygulanmamış ve tutukluluk hali devam eden Kavala'ya 25 Nisan 2022'de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Bunun üzerine Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 11 Temmuz 2022'de Türkiye hakkında "ihlal prosedürü" başlatmıştı.

Osman Kavala'nın avukatları, 9 Nisan 2024 günü, AİHM'in Türkiye'den savunma istediğini ve 16 Temmuz'a kadar süre verdiğini açıklamıştı.

AİHM, ilgili dairesinin 10 Aralık 2019’da verdiği ihlal kararı ve Kavala’nın derhal serbest bırakılmasına ilişkin hükmü yerine getirmediği gerekçesiyle 2022’de Türkiye aleyhine “ihlal süreci” başlatmıştı.