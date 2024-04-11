Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı, yer Sivas: Siz onu göremezsiniz!

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir fotoğraf paylaştı. Sivas'ta paylaşılan fotoğrafta, "Siz onu göremeseniz de o sizi görüyor" ifadeleri yer aldı.

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Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı, yer Sivas: Siz onu göremezsiniz!

Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaştığı fotoğraf kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Paylaşımda Sivas'ta dağlık ve kayalık bir alanın fotoğrafı paylaşılırken, şu ifadelere yer verildi:

"Orada 1️ Jandarma Komando var! Siz onu göremeseniz de O sizi görüyor."

FOTOĞRAFTAKİ KOMANDOYU BULMAYA ÇALIŞTILAR

Paylaşımın altına yüzlerce yorum yağarken, sosyal medya kullanıcıları fotoğraftaki komandoyu bulmaya çalıştı.

İşte o fotoğraf:

Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı, yer Sivas: Siz onu göremezsiniz! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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