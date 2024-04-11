Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı, yer Sivas: Siz onu göremezsiniz!
Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir fotoğraf paylaştı. Sivas'ta paylaşılan fotoğrafta, "Siz onu göremeseniz de o sizi görüyor" ifadeleri yer aldı.
Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaştığı fotoğraf kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Paylaşımda Sivas'ta dağlık ve kayalık bir alanın fotoğrafı paylaşılırken, şu ifadelere yer verildi:
"Orada 1️ Jandarma Komando var! Siz onu göremeseniz de O sizi görüyor."
FOTOĞRAFTAKİ KOMANDOYU BULMAYA ÇALIŞTILAR
Paylaşımın altına yüzlerce yorum yağarken, sosyal medya kullanıcıları fotoğraftaki komandoyu bulmaya çalıştı.
İşte o fotoğraf:
Kaynak: Gerçek Gündem
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