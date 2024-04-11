Bursa'da İngilizce öğretmeni ölü bulundu!
Bursa'nın Gemlik ilçesinde 53 yaşındaki İngilizce öğretmeni Gaye Kayan, evinde ölü bulundu. Olayla ilgili polis tahkikat başlattı.
Bursa Gemlik’teki Celal Bayar Anadolu Lisesi'nde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Gaye Kayan sabah saatlerinde aile bireyleri tarafından evinde ölü bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis doktorları ölüm olayının kalp krizine bağlı olduğu düşünülüyor.
OTOPSİ YAPILACAK
Kayan'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, kesin ölüm sebebinin burada yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı bildirildi.
TAHKİKAT BAŞLATILDI
Öte yandan olayla ilgili polis tahkikat başlattı.
Kaynak: Gerçek Gündem