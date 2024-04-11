Bursa'da İngilizce öğretmeni ölü bulundu!

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 53 yaşındaki İngilizce öğretmeni Gaye Kayan, evinde ölü bulundu. Olayla ilgili polis tahkikat başlattı.

Bursa'da İngilizce öğretmeni ölü bulundu!

Bursa Gemlik’teki Celal Bayar Anadolu Lisesi'nde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Gaye Kayan sabah saatlerinde aile bireyleri tarafından evinde ölü bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis doktorları ölüm olayının kalp krizine bağlı olduğu düşünülüyor.

OTOPSİ YAPILACAK

Kayan'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, kesin ölüm sebebinin burada yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı bildirildi.

Bursa'da İngilizce öğretmeni ölü bulundu! - Resim : 1

TAHKİKAT BAŞLATILDI

Öte yandan olayla ilgili polis tahkikat başlattı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Bursa Gemlik
İşte yeni sezonun gelinlik modelleri ve fiyatları İşte yeni sezonun gelinlik modelleri ve fiyatları
Ahmet Ercan duyurdu, tarih verdi: İstanbul, Ankara ve İzmir için hayati öneme sahip deprem uyarısı! İstanbul, Ankara ve İzmir için hayati öneme sahip deprem uyarısı!
En sevilen ikili aslında çok tehlikeliymiş! Tahin pekmezi birlikte mi yiyorsunuz? Bilinmeyen tehlike En sevilen ikili aslında çok tehlikeliymiş! Tahin pekmezi birlikte mi yiyorsunuz? Bilinmeyen tehlike
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Bayram tatilinde acı tablo! Bayram tatilinde acı tablo!
ÇOK OKUNANLAR
Sular durulmuyor: Aleyna'ya 'Yunus Emre'den uzak dur' uyarısı Sular durulmuyor: Aleyna'ya 'Yunus Emre'den uzak dur' uyarısı
Erdoğan konuşurken tekledi: Canlı yayında prompter kazası Canlı yayında prompter kazası
Büyükşehir çalışanları belediyenin vinciyle define aradı! 300 yıllık tarihi eseri parçaladılar Büyükşehir çalışanları belediyenin vinciyle define aradı!
A Spor'da ayrılık: Bu sözlerle veda etti A Spor'da ayrılık: Bu sözlerle veda etti
Ek destek geldi, Mehmet Şimşek duyurdu: 18 milyar dolar nasıl kullanılacak? 18 milyar dolar nasıl kullanılacak?