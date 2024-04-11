İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Bayram tatilinde acı tablo!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 5 gününde yaşanan trafik kazalarına dikkat çekti. Yerlikaya, "Bayram tatilinin ilk 5 gününde toplam 3 bin 71 trafik kazası meydana geldi. 38 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 5 bin 26 vatandaşımız yaralandı" dedi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Bayram tatilinde acı tablo!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 5 gününde yaşanan trafik kazalarını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bayram tatilinin 3'üncü günü olan dün 618 trafik kazasının meydana geldiğini, 339 bin 285 aracın denetlendiğini, 21 bin 807 araca hız ve radar, 16 bin 650 araca ise diğer işlemlerin yapıldığını aktardı.

38 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 5 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba) 3 bin 71 trafik kazası meydana geldiğini, 38 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 26 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Bayram tatilinde acı tablo! - Resim : 1

Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım."

Kaynak: Gerçek Gündem

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Trafik kazası Trafik Ali Yerlikaya
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