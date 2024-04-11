Büyükşehir çalışanları belediyenin vinciyle define aradı! 300 yıllık tarihi eseri parçaladılar

Son yıllarda artış gözlenen toplumsal sorunlardan biri de definecilik olarak öne çıkıyor. Kolay yoldan zengin olma hayaline sahip birçok insan, ellerine aldıkları kazma kürekler ile tarihi eser ve yapı dinlemeden çok sayıda bölgede izinsiz kazı yapmaya devam ediyor. Yağmur gibi yağan definecilik haberleri arasında en ilginci ise, 31 Ekim 2021 tarihinde Erzurum'un Yakutiye İlçesi’ne bağlı Güzelova Köyü'nde meydana geldi.

BÜYÜKŞEHİR ÇALIŞANLARI, BELEDİYE ARAÇLARIYLA DEFİNE ARADI

Halk TV'den Mustafa Balcı'nın haberine göre, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde görevli, aralarında Fen İşleri Daire Başkanı'nın da bulunduğu 3 personel, gece saat 02.00 sularında köyün mezarlığına define aramak için gitti. Mezarlığı kısa sürede köstebek yuvasına çeviren suçlular, mezarlığın giriş kapısının üzerinde Osmanlıca yazıların bulunduğu 300 yıllık bir taşı da 13 parçaya böldü.

MUHTAR MEZARLIĞIN HALİNİ GÖRÜNCE JANDARMAYA HABER VERDİ

Umduğu altınları bulamayan defineciler, saatler sonra mezarlığı terk etti. Günün ilk ışıklarıyla birlikte mezarlıktaki talan tablosunu ilk gören köyün muhtarı Harun Köse oldu. Köse, olayı hemen jandarma güçlerine ihbar etti. Jandarma tarafından bölgeye gelen araçların kontrolü için titizlikle güvenlik kayıtları incelendi.

Kayıtların incelenmesinin ardından gündüz saatlerinde jandarma güçleri düzenlediği baskın ile olaya karışan suçluları gözaltına aldı.

MÜDÜR BELEDİYEDEN ATILDI, DİĞER ÇALIŞANLAR İŞE İADE EDİLDİ

Yaşanan olaylar Erzurum'da bazı yerel gazeteler tarafından haberleştirildi ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi, olayları düzenlediği gerekçesi ile Fen İşleri Daire Başkanı'nın görevine son verdi. Diğer personeller ilk aşamada açığa alınırken, yıllar süren davanın sonucunda görevlerine iade edildiler.