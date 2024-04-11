Ailesiyle piknik yaparken kaybolan 2 yaşındaki çocuktan acı haber

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ailesiyle piknik yaparken kaybolan 2 yaşındaki çocuğun cesedi dere yatağında bulundu.

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Ailesiyle piknik yaparken kaybolan 2 yaşındaki çocuktan acı haber

Kozluca Mahallesi'nde dere kenarında ailesiyle piknik yapan Muhammed Hamduni (2), ebeveynlerinin yanından uzaklaşarak kayboldu.

Ailenin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma, itfaiye, AFAD, UMKE, ANDA ve İNDAK arama kurtarma ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Yaklaşık iki saat süren arama çalışma sonucunda çocuğun cansız bedeni, polis dalgıç ekiplerince dere yatağında bulundu.

Çocuğun cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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