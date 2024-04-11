Ahmet Ercan duyurdu, tarih verdi: İstanbul, Ankara ve İzmir için hayati öneme sahip deprem uyarısı!

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, beklenen İstanbul depremi ve Ankara, İzmir'e ilişkin deprem olasılığını paylaştı. Depreme ilişkin ucu açık tarih veren Ercan, "Bir kere geldik bu dünyaya, yaşamın keyfini çıkar" dedi.

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Ahmet Ercan duyurdu, tarih verdi: İstanbul, Ankara ve İzmir için hayati öneme sahip deprem uyarısı!

Dünya tarihinde örneğine az rastlanır bir felaket, 6 Şubat 2023'te Türkiye'yi vurdu. Yüzeye çok yakın mesafede, 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem art arda yaşandı. Depremler öyle şiddetliydi ki fay hattı üzerinde 6 buçuk metreye varan kaymalar görüldü.

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ili birden vururken, 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 120 bin kişi depremden yaralı kurtuldu, 40 bine yakın bina yıkıldı.

ARTÇILAR SÜRÜYOR

Sayıları 40 bine yaklaşan ve büyüklüğü 6,6'ya kadar erişen artçı sarsıntılar ise bölgede halen devam ediyor.

Ahmet Ercan duyurdu, tarih verdi: İstanbul, Ankara ve İzmir için hayati öneme sahip deprem uyarısı! - Resim : 1

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR DEPREM OLASILIĞI

Kahramanmaraş merkezli depremin üzerinden 1 yıla aşkın süre geçerken Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, beklenen İstanbul depremi ve Ankara, İzmir'e ilişkin deprem olasılığını paylaştı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ercan, "Ankara, İstanbul, İzmir’de uzun süre deprem yok. Bir kere geldik bu dünyaya, yaşamın keyfini çıkar. Oku, yaz, sesin çıktıkça bağır. Yürü, koş, ye, iç. Sev, sevil, sarıl sevdiklerine. Ülkemizin muhteşem doğasına at kendini, dağlar, ırmaklar, çağlayanlar, ormanlar. Haydi" ifadelerini kullandı.

ERCAN'IN AÇIKLAMALARI TEPKİ TOPLUYOR

Öte yandan Ercan'ın İstanbul depremine ilişkin açıklamaları, başta Prof. Dr. Naci Görür olmak üzere yer bilimciler arasında tepki topluyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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