Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
Açıklamada, "Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, mücadelemizi en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam ettirecektir" ifadelerine yer verildi.