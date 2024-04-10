Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Açıklamada, "Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, mücadelemizi en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam ettirecektir" ifadelerine yer verildi.

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