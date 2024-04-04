Bakanlık duyurdu: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün o tarihte araç bağlantısı kapatılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 59. Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun yapılacağı 28 Nisan Pazar günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün araç bağlantısının kapatılacağını duyurdu.

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Bakanlık duyurdu: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün o tarihte araç bağlantısı kapatılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, TC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 28 Nisan Pazar günü "59. Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 8. Etabı" düzenlenecek.

Paylaşımda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün belirli saatler arasında araç trafiğine kapatılacağı bilgisi verildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Kapalı Olacağı Saatler

Paylaşımda, 59. Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 8. Etabı nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Avrupa-Anadolu istikametinde tahmin olarak 11.00-11.45 saatlerinde, Anadolu-Avrupa yönünde ise 12.30-13.15 saatlerinde araç bağlantısına kapalı olacağı ifade edildi.

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