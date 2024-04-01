Süleymancılar cemaatine ait yurttaki istismar davasında yeni gelişme

Alanya ilçesindeki Süleymancılar cemaatine ait Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan, yaşları 10-14 arasında değişen 10 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişi, adli kontrol ile serbest bırakıldıktan sonra tutuklandı.

94 Yıla Kadar Hapis İstemiyle Hakim Karşısında

Bu kişi hakkında 9 öğrenciye yönelik "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel istismar", "çocuğa karşı cinsel taciz", "çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri vermek ya da bunların içeriğini göstermek" suçlamalarıyla toplam 94 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ayrıca 1 öğrenciye yönelik ise "basit cinsel istismar" suçlamasıyla da karşı karşıya.

İddianame, Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada sanık ve mağdur 10 çocuktan 5’i dinlendi.

Süleymancılar Cemaatine Mensup Olduğunu İtiraf Etti

Duruşmada savunma yapan sanık, Süleymancılar Cemaatine mensup olduğunu söyledi ve “Buranın kendi eğitim sistemi içerisinden geçtim ve din eğitimi konusunda bana icazet verildi ve bu yurtta görevlendirildim” diyerek suçlamaları reddetti.

Yeni İddia: Farklı Zamanda Aynı Eğitmen İstismar Etti

İstismara maruz kalan çocuklardan biri ise yine aynı yurtta bir başka tarihte davaya konu olan olayın dışında aynı şahsın cinsel istismarına maruz kaldığını açıkladı.

Konuya ilişkin bilgi veren mağdur avukatlarından Canel Durak, “Bunun üzerine mahkeme duruşma savcısının da talebi doğrultusunda mağdurun ifade ettiği yeni istismar olayı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu ve gerekli işlemin yapılmasına karar verdi” dedi.

Duruşmada dinlenilen 5 çocuktan 3’ü ise savcılıkta verdiği ifadeyi reddetti ve aileleri de şikayeti geri çekti.

Mahkeme, şikayetini çeken 2 çocuk yönünden Sulh Hukuk Mahkemesi’nden kayyum atanmasını istedi. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma 24 Haziran’da saat 13.30’da görülecek.

'Hiçbir Pedagojik Formasyonu Yok'

Konuyla ilgili ANKA Haber Ajansı’na konuşan avukat Canel Durak, “Bu dava bize Bakanlığın bünyesinde olan, onun gözetimi ve denetimi altındaki bir yurtta Süleymancılar adı altında bir cemaate çocukların teslim edildiğini gösterdi. Sanık, hiçbir pedagojik formasyonu, eğitimi ve hoca olarak hiçbir yurtta görevli olabilecek bir formasyonu yokken sadece bir yurdun yetiştirdiği bir kişi olarak isimsiz, ne olduğu belli olmayan kişilerin cemaat adı altında icazet vermesi sonucu yaklaşık 30-40 çocuğun kendisine emanet edileceği bir düzeye getirilebiliyor. Bu başlı başına çok çarpıcı bir durum” dedi.

3 Çocuğun Ailesi Şikayetini Geri Çekti

Bu davanın ülkedeki bu tür yapılanmalarda çocukların ve gençlerin karanlığın içine sürüklenmesinin tartışılması açısından da önemli olduğunu ifade eden Avukat Durak şunları söyledi:

“Bizler bugünkü duruşmada aileleri de dinledik. Ailelerin bir kısmı şikayetçi de oldu. Soruşturma aşamasında savcılıktaki ifadesinde sanığın kendilerine ve arkadaşlarına yönelik bir takım eylemleri yaptığına yönelik beyanları veren 3 çocuk ise bugünkü duruşmada verdikleri ifadelerde ‘hatırlamıyorum, bilmiyorum, olmadı’ şeklinde titreyen ve korkan bir ses tonuyla nasıl bir baskı altında verdiklerini açık eder vaziyette geri çekti ve aileler şikayetçi olmadı. Tutuklu olmasına rağmen belli ki halen belli bir güç ve odak baskısını devam ettiriyor.”

Kamu Görevlileri Hakkında da Suç Duyurusunda Bulunulmuştu

Öte yandan Antalya Barosu Başkanlığı yaşanan olay nedeniyle Antalya İl Milli Eğitim Müdürü, Alanya Kaymakamı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü hakkında, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Dilekçede, şüphelilerin denetim-gözetim görevini yerine getirmeyerek yurtta yaşanan cinsel istismara sebebiyet verdikleri ifade edilmişti.