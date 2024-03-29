Bakandan indirimli seyahat müjdesi! Bu gece başlıyor...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu trenlerde emeklilere yüzde 10 indirimli seyahat uygulaması bu gece yarısından itibaren başlayacağını açıkladı.

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Bakandan indirimli seyahat müjdesi! Bu gece başlıyor...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 Emekliler Yılı kapsamında bakanlığa ait trenlerde emeklilerin yüzde 10 indirimli seyahat edeceğini duyurdu.

"Emeklilerimizin ekonomik, konforlu ve rahat bir şekilde seyahatlerini sağlamak üzere yüksek hızlı, ana hat ve bölgesel trenlerimizde yüzde 10 indirim uygulamasını başlatıyoruz." sözleri ile müjdeyi duyuran Bakan Uraloğlu, yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle artan yolcu talebini karşılamak için gerekli önlemlerin alındığını söyledi.

'Herhangi Bir Belge İbrazı Yeterli Olacak'

Bu gece yarısından itibaren emeklilere yönelik uygulanmaya başlayacak olan yüzde 10 indirimden faydalanmak için e-devlet üzerinden veya bir resmi kurumdan alınacak emekli olunduğunu gösteren belge yeterli olacak.

Söz konusu indirim tüm emeklileri kapsarken, yıl boyunca geçerli olacak.

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