MSB: 2 PKK'lı terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), X hesabından yapılan paylaşımda, Irak’ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı teröristin teslim olduğu duyuruldu.

MSB: 2 PKK'lı terörist teslim oldu

MSB'nin resmi sosyal medya platformu X'ten yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu" ifadelerine yer verildi.

MSB, Habur'daki hudut karakoluna teslim olan 2 PKK'lı teröriste ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu."

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