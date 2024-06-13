Meteoroloji'den önemli uyarı: Gök gürültülü sağanak ve dolu geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Kırklareli için yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak ve dolu uyarısı geldi. Uyarıya göre, özellikle kuzey kesimler olmak üzere il genelinde akşam saatlerinde kuvvetli sağanak yağış ve yer yer dolu bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırklareli'de akşam saatlerinde kuzey kesimler başta olmak üzere yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak ve yer yer dolu yağışı bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.