Meteoroloji'den önemli uyarı: Gök gürültülü sağanak ve dolu geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden önemli bir uyarı geldi. Kırklareli'nde bu akşam saatlerinde, kuzey kesimler başta olmak üzere, yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı bekleniyor.

Meteoroloji'den önemli uyarı: Gök gürültülü sağanak ve dolu geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Kırklareli için yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak ve dolu uyarısı geldi. Uyarıya göre, özellikle kuzey kesimler olmak üzere il genelinde akşam saatlerinde kuvvetli sağanak yağış ve yer yer dolu bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırklareli'de akşam saatlerinde kuzey kesimler başta olmak üzere yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak ve yer yer dolu yağışı bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Uyarı yapıldı! ATM'ler artık bunu yapanın kartını geri vermeyecek Uyarı yapıldı! ATM'ler artık bunu yapanın kartını geri vermeyecek
Öğretmenler 'mücadele' dersi veriyor: Özel sektör öğretmenleri TBMM'de 19 gündür nöbette Özel sektör öğretmenleri TBMM'de 19 gündür nöbette
Sinan Ateş cinayeti soruşturmasıyla öne çıkan savcı terfi etti Sinan Ateş cinayeti soruşturmasıyla öne çıkan savcıya terfi
Can Yaman'dan kötü haber. Türkiye'yi terk ederek İtalya'ya yerleşmişti Can Yaman'dan kötü haber. Türkiye'yi terk ederek İtalya'ya yerleşmişti
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den İstanbul dahil 17 il için sağanak uyarısı Meteoroloji'den İstanbul dahil 17 il için sağanak uyarısı
Diyanet İşleri'nin araba sevdası: Erbaş’ın, özel kalemine 4,5 milyon TL değerinde yeni makam aracı alındı Erbaş’ın, özel kalemine yeni makam aracı alındı
Bankacılık sektöründe hareketlilik: İhtiyaç kredilerinde faiz oranı düştü İhtiyaç kredilerinde faiz oranı düştü
Yusufeli Barajı için Limak'a bir ihale daha: Toplam bedeli yaklaşık 3.5 milyar TL! Yusufeli Barajı için Limak'a bir ihale daha
Uyarı yapıldı! ATM'ler artık bunu yapanın kartını geri vermeyecek Uyarı yapıldı! ATM'ler artık bunu yapanın kartını geri vermeyecek