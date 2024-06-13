Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda kritik atamalar: Sinan Ateş cinayeti soruşturmasıyla öne çıkan savcıya tenzilirütbe

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladı. Kararnamede adli yargıda 4 bin 9, idari yargıda ise 290 olmak üzere 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Bunlar arasında en dikkat çekeni, Sinan Ateş cinayeti soruşturmasını yürütürken geçen yıl Temmuz ayında görevden alınan Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Durdu Özer oldu.

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu, yargıya ilişkin hazırladığı kararnameyle eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti soruşturmasını yürütürken görevden alınan Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Durdu Özer'i Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına atadı.

Bu atama, Özer için tenzilirütbe anlamına geliyor. Sinan Ateş cinayeti soruşturmasına Ocak 2023'te atanan Durdu Özer, cinayetin faillerinden Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel, eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş ve MHP'li Avukat Serdar Öktem gibi kritik şüphelilerin tutuklanmasını sağlamıştı. Özer, yine Tolgahan Demirbaş'ın telefonunda yaptırdığı bilirkişi incelemesi sonucunda olayla ilgili Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın bağlantısını tespit etmişti. Özer'in talebi üzerine dosyanın şüphesi olan Yıldırım hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı alınmıştı.

Özer'in görevden alınmasının ardından soruşturma, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine kadar durmuştu. Mayıs ayında hazırlanan iddianamede ise 22 tutuklu şüpheli hakkında iddianame hazırlanırken, Ahmet Yiğit Yıldırım'ın arasında bulunduğu 17 tutuksuz şüphelinin dosyası ise ayrılmıştı.

Durdu Özer ile birlikte görevden alınan bir diğer savcı olarak Durmuş Ali Kaya ise Diyarbakır Çınar Savcılığı'na atandı.

DİKKAT ÇEKEN ATAMALAR

Hakkari'de görevden alınarak yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası veren Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı kararnameyle Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı oldu.

HSK'nın kararnamesiyle silahlarla poz verdiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından görevden uzaklaştırılan İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur, Karşıya Hakimliğine atandı.

Süleymancılar tarikatı şeyhiyle fotoğrafları basına yansıyan Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Selman Eskiler de Aksaray Cumhuriyet Savcılığına gönderildi.

Kaş Adliyesinde kullandığı tuvaleti avukatların girişine yasaklatan Kaş Başsavcısı Gökhan Feyzoğlu ise Afyonkarahisar Savcılığına atandı.

Kararnameyle ayrıca 58 il ve ilçenin başsavcısı değişti. Erzurum, Kırıkkale, Sakarya, Uşak, Sivas, Kırşehir, Tekirdağ, Aksaray, Karabük, Kırklareli, Bolu, Bartın, Bayburt, Bitlis, Çankırı, Nevşehir, Iğdır, Kilis, Kars, Tunceli başsavcıları değişen iller oldu.

HSK Genel Kurulu'nun, Yargıtay'a yapacağı 6 yeni üye seçimini ise Kurban Bayramı'ndan sonra gerçekleştireceği öğrenildi.