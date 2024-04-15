Meteoroloji tarih verdi: Hava sıcaklıkları ciddi ölçüde artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporunun ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, uyarıda bulundu.

Meteoroloji tarih verdi: Hava sıcaklıkları ciddi ölçüde artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporuna göre, yurt genelinde sıcaklıklarda önümüzdeki günlerde artış bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üstünde seyretmesi öngörülüyor.

Bazı İllerde Sıcaklıklar 30 Dereceyi Bulacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporuna göre yurt genelinde yarından itibaren sıcaklıklarda artış beklendiğini belirtek, "Bazı illerimizde sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkması öngörülmekte. Özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün verileri doğrultusunda dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum. Bununla birlikte doğal oksijen kaynağımız olan ormanlarımızda da havaların ısınmasıyla beraber herhangi bir yangın olmaması için tüm vatandaşlarımızın duyarlı hareket etmelerini bekliyorum." ifadelerini kullandı.

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