THY'nin Tahran seferini yapan uçağı İstanbul Havalimanı'na geri döndü

İran'ın İsrail'e İHA ve füzelerle düzenlediği saldırının ardından THY’nin Tahran seferini yapan uçağı İstanbul Havalimanı'na geri döndü. Pegasus Hava Yolları da seferlerini iptal etti.

THY'nin Tahran seferini yapan uçağı İstanbul Havalimanı'na geri döndü

İran'ın, İsrail'e misilleme olarak insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle düzenlediği saldırının ardından Türk Hava Yolları’nın (THY), İran’ın başkenti Tahran’a sefer yapan uçağı İstanbul Havalimanı’na geri döndü.

DHA'nın haberine göre, THY’nin Tahran seferini yapan uçağı İstanbul Havalimanı'na geri dönerken, Şiraz, İsfahan ve Meşhed seferini yapan uçakları ise havada tur atarak geri dönüş için kararı bekliyor.

Pegasus Hava Yolları, İran'a bugün ve yarın yapılacak olan seferlerini iptal etti.

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in konsolosluğuna saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak" demişti.

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