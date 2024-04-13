Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin 13 gözaltı kararı!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya’daki teleferik kazasına ilişkin, teleferik hattını işleten firma ile teleferik hattının bakım ve onarımından sorumlu firmanın sorumlu ve çalışanlarının da aralarında yer aldığı 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde teleferik kazası yaşanmış ve 1 yurttaş hayatını kaybetmişti. Kazada 10 yurttaş ise yaralanmıştı.

174 yurttaş ise saatler süren kurtarma çalışmalarının ardından havadan tek tek kurtarılmıştı.