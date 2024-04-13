MSB duyurdu: Yunanistan'ın denize bıraktığı düzensiz göçmenler kurtarıldı

MSB, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Yunanistan'ın ittiği düzensiz göçmenlerin kurtarıldığını duyurdu.

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MSB duyurdu: Yunanistan'ın denize bıraktığı düzensiz göçmenler kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan tarafından Ege Denizi'ne bırakılan düzensiz göçmenlerin sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldığını duyurdu. MSB, “Göçmenleri taşıyan 2 adet botu denize bırakarak bölgeden ayrıldığı görüntülendi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı” açıklamasını yaptı.

MSB, X hesabından Yunanistan tarafından Ege Denizi'ne bırakılan göçmenlerle ilgili açıklama yaptı. Bakanlığın paylaşımı şöyle:

“Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait İHA ile 11 Nisan 2024’te icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, Yunanistan’a ait sahil güvenlik unsurlarının Sisam Adası’nın doğusu ve Bulamaç Adası’nın güneydoğusu ile Bodrum’un kuzeybatısında kalan bölgede, düzensiz göçmenleri taşıyan 2 adet botu denize bırakarak bölgeden ayrıldığı görüntülendi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı.”

Kaynak: ANKA

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Milli Savunma Bakanlığı Düzensiz göçmen Yunanistan
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