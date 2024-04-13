Mardin'de ekmeğe zam!
Mardin'de 6 TL’den satılan 200 gram ekmek 8 TL, 12 TL’den satılan 400 gram pide ekmek 16 TL’ye yükseldi.
Mardin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin aldığı kararla ekmeğe yüzde 33 zam geldi.
MA’nın haberine göre zamla birlikte Mardin merkez ve ilçelerinde 6 TL’den satılan 200 gram ekmek 8 TL, 12 TL’den satılan 400 gram pide ekmek 16 TL’ye yükseldi. Ekmeğin kilosu 40 TL olurken, bir kilo peksimet 47,50 TL oldu. Lahmacun ve sembusek hamuru ise adet başı 3 TL’den 4 TL’ye yükselirken, 100 gram simit ve poğaça 7 buçuk TL’den 10 TL’ye yükseldi.
Unlu mamullerinin yanı sıra pişirim fiyatlarına da zam yapıldı. 100 gram hamur pişirimi 8 TL, güveç pişirimi 40 TL, tepsi tava pişirimi de 35 lira oldu.
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