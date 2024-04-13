Pakistan'da silahlı kişiler yolunu kestikleri otobüsten kaçırdıkları 8 yolcuyu öldürdü

Pakistan'da silahlı saldırganlar durdurdukları otobüsten kaçırdıkları 8 yolcu ile kurdukları barikatları aşmaya çalışan bir araçtaki 2 kişiyi öldürdü.

Son Güncelleme:
Pakistan'da silahlı kişiler yolunu kestikleri otobüsten kaçırdıkları 8 yolcuyu öldürdü

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde silahlı saldırganlar, otoyolda durdurdukları bir otobüsten kaçırdıkları 8 yolcu ile kurdukları barikatları aşmaya çalışan bir araçtaki 2 kişiyi öldürdü.
Emniyet yetkililerince yapılan açıklamaya göre, silahlı kişiler dün Belucistan'daki bir otoyolda barikat kurdu.

Durmadan barikatı aşmaya çalışan bir araca ateş ederek 2 kişiyi öldüren ve 6 kişiyi yaralayan saldırganlar, sonrasında eyaletin başkenti Quetta'dan İran sınırındaki Taftan kentine giden bir otobüsü durdurdu.

Otobüs yolcularının kimliklerini kontrol eden silahlı kişiler, hepsi Punjab eyaletinden 8 kişiyi otobüsten indirdi.

Polis, bu 8 kişinin cesedinin daha sonra otoyoldan yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki bir köprünün altında bulunduğunu aktardı.

Emniyet yetkilileri, saldırganların arandığını kaydetti.

Radio Pakistan'ın haberine göre, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, X hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı kınayarak soruşturma açılması talimatını verdi.

Şerif, kurbanların ailelerine başsağlığı dileyerek, onların yanında olduğunu belirtti.

Belucistan eyaleti Başbakanı Sarfraz Bugti de olay nedeniyle derin üzüntü içerisinde olduğunu vurgulayarak, teröristlere karşı sert tutumlarını sürdüreceklerini ve teröristlerin alçak emellerine ulaşamayacağını ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler
Pakistan Saldırı Otobüs
Son Güncelleme:
Acı bilanço: 7 günde 55 yurttaş trafik kazalarında hayatını kaybetti Acı bilanço: 7 günde 55 yurttaş hayatını kaybetti
TRT1'in en çok reyting alan dizisiydi; Seyircilere veda ediyor TRT1'in en çok reyting alan dizisiydi; Seyircilere veda ediyor
Antalya'da 1 kişinin öldüğü teleferik kazasında korku dolu anlar kameraya yansıdı Antalya'da 1 kişinin öldüğü teleferik kazasında korku dolu anlar kameraya yansıdı
Star TV dizisi Yalı Çapkını'nın yeni adresi belli oldu... Anlaşma duyuruldu Star TV dizisi Yalı Çapkını'nın yeni adresi belli oldu... Anlaşma duyuruldu
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası'ndan yeni karar: ATM'ler artık o banknotları vermeyecek ATM'ler artık o banknotları vermeyecek
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor, Yargıtay son noktayı koydu: Emekli maaşında emsal karar! Yargıtay son noktayı koydu: Emekli maaşında emsal karar!
Siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz gözaltına alındı Evren Barış Yavuz gözaltına alındı
Şırnak'ta 'taciz' iddiası sonrası uzman çavuş darbedildi, valilik açıklama yaptı! 'Taciz' iddiası sonrası uzman çavuş darbedildi
Antalya'daki teleferik kazasında kabinlerde mahsur kalan 184 kişiden 49'u kurtarıldı Antalya'daki teleferik kazasında kabinlerde mahsur kalan 184 kişiden 49'u kurtarıldı