Antalya'da 1 kişinin öldüğü teleferik kazasında korku dolu anlar kameraya yansıdı
Antalya'da 1 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı teleferik kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Antalya'da 1 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı teleferik kazası kabindeki genç kızın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kabinde manzarayı izlerken o anları kaydeden genç kızın kaza anında yaşadığı panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
SON DURUM NE?
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde devrilen teleferik direğine çarpan kabinin parçalanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. 16 kabinden 128 kişi tahliye edilirken, 8 kabinde 43 vatandaşı kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İHA
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