Sürücüler dikkat, yasak başlıyor: Bu araçlara izin verilmeyecek!

Bayram tatili dönüşü karayollarında yoğunluk sürerken; Bursa, Bolu, Düzce, Sakarya, Yalova, Eskişehir, Tekirdağ, Bilecik, Karabük ve Kocaeli'de bazı araçların yola çıkması yasaklandı. Alınan karar doğrultusunda kaza ve trafik yoğunluğunu önlemek için bu araçların geçişine izin verilmeyecek.

Sürücüler dikkat, yasak başlıyor: Bu araçlara izin verilmeyecek!

Bayram tatili sonrası dönüş yolculuğu başladı.

Dönüşü son güne bırakan sürücüler için ise yollarda çeşitli tedbirler alındı.

BU ARAÇLARA İZİN VERİLMEYECEK

Alınan tedbirler kapsamında Bursa, Bolu, Düzce, Sakarya, Yalova, Eskişehir, Tekirdağ, Bilecik, Karabük ve Kocaeli'de kamyon, çekici ve tankerlerin yola çıkması yasaklandı.

Sürücüler dikkat, yasak başlıyor: Bu araçlara izin verilmeyecek! - Resim : 1

Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Bayram tatili dönüşü İstanbul ve Ankara illerindeki trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, 14 Nisan 2024 Pazar günü saat 05.00’den 15 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar; İstanbul ve Ankara istikametine seyirlerine izin verilmeyecektir."

Kaynak: Gerçek Gündem

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