Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde trafik durma noktasına geldi

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde İstanbul istikametinde Gerede, Yeniçağa Köroğlu rampaları, Rüzgarlı, Dağkent, Abant Kavşağı, Elmalık ve Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde trafik yoğun akıcı bir şekilde ilerliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde trafik durma noktasına geldi

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren sürücülerin dönüşe geçmesiyle yoğun trafik yaşanıyor.

Gerede, Yeniçağa Köroğlu rampaları, Rüzgarlı, Dağkent, Abant Kavşağı, Elmalık ve Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde trafik yoğun akıcı bir şekilde ilerliyor.

Ancak Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda zaman zaman trafik akışı yavaşlıyor. Ankara istikameti ile D-100 kara yolunda ise yoğunluk gözlenmiyor. Düzce kesiminde ise İstanbul istikametinde araç hareketliliği yaşanıyor.

Sakarya ve Kocaeli kesimlerinde ise trafik akışı normal seyrinde ilerliyor. Karabük kesiminde D-100 kara yolunda da yoğunluk oluşuyor. Dönüş yoluna çıkan sürücülerin Eskipazar ilçesi sınırlarındaki 13 kilometrelik bölümde yoğunluğa neden olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

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