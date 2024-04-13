İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tatil dönüşü hareketliliği: Uzun kuyruklar oluştu

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle İstanbul-İzmir Otoyolu'nda trafik hareketliliği devam ediyor. Tatilcilerin Marmara Bölgesi'nin güneyi ve Ege Bölgesi'nden İstanbul ve çevre illere araçlarıyla seyahat etmeleri, otoyolda yoğunluğa neden oluyor.

Özellikle Osmangazi Köprüsü'ne gidişte Yalova ve Bursa güzergahlarında zaman zaman yoğunluk yaşanırken, Batı gişelerinde araç kuyrukları oluşuyor.

İstanbul istikametine giden araçların artmasıyla diğer gişelerde de kalabalık görülüyor. T

atil boyunca köprü, otoyol ve kara yollarında olumsuzluk yaşanmaması için trafik ekipleri güvenlik önlemlerini artırarak sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Kaynak: AA