Mardin'de Genç Bir Hayat Sönümlendi
Mardin'in Midyat ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, 15 yaşındaki Feyzullah Tuna, arkadaşlarıyla bir araya geldiği sırada fenalaşarak hayatını kaybetti. Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Seyitler Mahallesi'nde meydana geldi.
8'inci sınıf öğrencisi olan Feyzullah Tuna, evine yakın bir boş arsada arkadaşlarıyla vakit geçirirken aniden rahatsızlandı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın nedenleri henüz netleşmezken, yetkililer konuyla ilgili soruşturma başlattı. Feyzullah Tuna'nın cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Genç, memleketi olan Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Çığır köyünde toprağa verilecek.
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