Mardin'de Genç Bir Hayat Sönümlendi

8'inci sınıf öğrencisi olan Feyzullah Tuna, evine yakın bir boş arsada arkadaşlarıyla vakit geçirirken aniden rahatsızlandı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın nedenleri henüz netleşmezken, yetkililer konuyla ilgili soruşturma başlattı. Feyzullah Tuna'nın cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Genç, memleketi olan Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Çığır köyünde toprağa verilecek.