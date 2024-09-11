Tekirdağ'da Kapsamlı Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Yapılan aramalarda, 870 gram sentetik kannabinoid, 23 adet sentetik ecza maddesi, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 860 TL nakit para ele geçirildi. Operasyon kapsamında B.G., T.G., G.B. ve Ş.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA