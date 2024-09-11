Tekirdağ'da Kapsamlı Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen geniş çaplı bir uyuşturucu operasyonunda önemli miktarda sentetik madde ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen operasyonda, Hıdırağa Mahallesi'nde belirlenen 3 ayrı adreste arama yapıldı.
Yapılan aramalarda, 870 gram sentetik kannabinoid, 23 adet sentetik ecza maddesi, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 860 TL nakit para ele geçirildi. Operasyon kapsamında B.G., T.G., G.B. ve Ş.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA