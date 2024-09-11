Nevşehir'de Motosiklet Denetimi: 98 Sürücüye Ceza Kesildi
Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde motosiklet sürücülerine yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.
Son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde toplam 152 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi. Yapılan detaylı incelemelerde, trafik kurallarına uymayan 98 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Ayrıca, trafik güvenliği açısından risk oluşturduğu değerlendirilen 4 motosiklet ise trafikten men edildi.
Kaynak: İHA
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