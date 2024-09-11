İngilizce Pratiği Yapmak İçin Kurulan Kafe İlgi Görüyor

Erbaa Belediyesi tarafından 10 ay önce kurulan kafede, İngilizce seviyesi ne olursa olsun herkese hitap eden etkinlikler düzenleniyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde eğitim gören Nijeryalı bir öğrenci de kafede gönüllü olarak İngilizce pratiği yapmak isteyenlere yardımcı oluyor.

Tek şartın İngilizce sipariş olduğu kafeye gelenler akıcı şekilde İngilizce konuşabilmek için oyunlar oynayarak pratik yapıyor. Yabancı Dil Akademi Kafe’yi İngilizceyi akıcı şekilde konuşmak isteyenler için kurduklarını belirten Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl “Burada şu niyetle yola çıktık. Erbaa’daki çocuklarımızı, gençlerimizi yetişkinlerimizi fark etmiyor kim olursa olsun Erbaa’da İngilizce konuşabilecekleri bir ortam sağlayalım niyetiyle bir çalışma başlatmıştık. Orta Karadeniz’in ortasında bir kulüpte buluşarak insanlar İngilizcesini geliştiriyor. Burada çok güzel misafirlerimiz var. İngilizce öğretmenliği okuyanlar var. Hemşirelik okuyan var. Hastanemizde çalışan bir doktorumuz var. Burada İngilizcesini geliştirmek isteyen herkese kapımız açık. Ben bu çalışmanın da ete kemiğe bürünüp burada vücut bulduğu için de ayrıca mutluyum. İngilizce konuşmak isteyen bütün insanlarımızı da biz Erbaa’ya davet ediyoruz. Yabancı dil akademimize muhabbete, sohbete, çay içmeye pasta yemeye davet ediyoruz. Tek bir şartımız var siparişlerinizi İngilizce vermek zorundasınız” dedi

Kaynak: DHA