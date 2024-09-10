Konya'da Cinayet Şoku: Masaj Salonunda Kadın Bıçaklanarak Öldürüldü

Olayla ilgili ilk bilgilere göre, masaj salonunda hareketsiz bir kadın olduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, genç kadının vücudunda çok sayıda bıçak izi olduğu tespit edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Arslan kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı detaylı incelemenin ardından cinayetle ilgili olduğu değerlendirilen bir şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin kimliği ve olayla ilgili diğer detaylar henüz açıklanmadı.

Olayın ardından bölgeye gelen Arslan'ın yakınları büyük üzüntü yaşadı. Genç kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olayın tüm yönleriyle ilgili soruşturmasını titizlikle sürdürüyor. Cinayetin neden işlendiği ve şüphelinin motivasyonu merak konusu oldu.

Bu acı olay, Konya'da büyük yankı uyandırdı. Hemşehrilerimiz, sosyal medyada genç kadına Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu

Kaynak: İHA