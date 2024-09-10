Pegasus'tan Yurt Dışı Kampanyası 9 Euro: 250 Bin Koltukla Sınırlı!

Kampanya, 250 bin koltukla sınırlı olup, bilet alıcılarına çeşitli ek paket seçenekleri de sunuluyor. Light Paket sahipleri için ek kabin bagajı hakkı 5 Euro ve 12 kg’lık uçak altı bagaj hakkı ise 5 Euro olarak belirlenmiş. Ayrıca, Light Paket bilet fiyatına ek 10 Euro ödeme yaparak Süper Eko paket seçeneği de tercih edilebiliyor.

Kampanya detayları ve bilet satışları Pegasus’un resmi web sitesi ve satış kanallarında duyurulacak.

Kaynak: Gerçek Gündem