Muş Havalimanına Yıldırım Düştü! Pist Zarar Gördü

Yıldırım düşmesi nedeniyle İstanbul-Muş seferini yapan iki uçaktan biri Erzurum’a, diğeri ise Elazığ’a yönlendirildi. Sabah saatlerinde başlatılan onarım çalışmaları ile pist tekrar kullanıma açıldı ve hava trafiği normale döndü.

Yetkililer, pistte meydana gelen hasarın hızlı bir şekilde giderildiğini ve güvenli uçuşların sağlanması için gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.

Kaynak: DHA