Ereğli Belediyesi’nden İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Kırtasiye Yardımı

Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından belirlenen öğrencilerin velilerine, Cumhuriyet Halk Evi’nde okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri dağıtıldı. Bu yardım, öğrencilerin eğitim yılına daha hazırlıklı başlamalarını ve okul ihtiyaçlarını karşılamalarını hedefliyor.

Karadeniz Ereğli Belediyesi’nin bu yardımı, eğitime destek amacıyla gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yer alıyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürü İsmail Başel, okullardan alınan listeler doğrultusunda çanta içeriklerinin oluşturulduğunu belirterek şunları söyledi:

"Başkanımız sayın Halil Posbıyık’ın talimatları ile eğitim gören çocuklarımıza kırtasiye desteği çalışmalarımızı Ağustos ayında başlattık. Ay sonuna kadar başvuruları aldık. Bir taraftan da ürünlerin alımı noktasındaki çalışmalarımızı yaptık. Kırtasiye çantalarının temininden önce okullar ile görüşerek olması gereken ihtiyaçlar konusunda liste oluşturduk. Çantalarımız ilkokul kız ve erkek, ortaokul kız ve erkek, lise kız ve erkek olmak üzere bir öğrencinin okulda kırtasiye noktasında ne ihtiyacı varsa o şekilde hazırladık. Çantalarımızı alan çocuklarımız başka bir kırtasiye ihtiyacı duymayacak. Başkanımızın talimatı bu yönde oldu. Bizde hazırlayıp velilere teslim ettik. 2024-2025 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diliyor, öğretmen, öğrenci ve velilerimize başarılar diliyorum."

Kaynak: ANKA