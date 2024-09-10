MSB: 13 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal hesabından yapılan paylaşımda, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen PKK/YPG'li 11 terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı iki teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Gerçekleştirilen operasyonların görüntüleri paylaşılarak, "Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz" denildi.

Kaynak: ANKA