MSB: 13 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 11 terörist ile Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık, operasyonların terör örgütlerine karşı kararlılıkla devam edeceğini ve bölgedeki güvenliğin sağlanması için tüm tedbirlerin alındığını duyurdu.

MSB: 13 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal hesabından yapılan paylaşımda, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen PKK/YPG'li 11 terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı iki teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Gerçekleştirilen operasyonların görüntüleri paylaşılarak, "Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz" denildi.

Kaynak: ANKA

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