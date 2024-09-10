MSB: 13 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 11 terörist ile Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık, operasyonların terör örgütlerine karşı kararlılıkla devam edeceğini ve bölgedeki güvenliğin sağlanması için tüm tedbirlerin alındığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal hesabından yapılan paylaşımda, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen PKK/YPG'li 11 terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı iki teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Gerçekleştirilen operasyonların görüntüleri paylaşılarak, "Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz" denildi.
Kaynak: ANKA