Ekrem İmamoğlu'ndan Narin Açıklaması!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün İSMEK dönem açılış törenine katıldı. Tören açılışında konuşan İmamoğlu, Türkiye'yi yasa boğan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti hakkında ilk kez konuştu.

Vicdanen kendini kötü hissettiğini ifade eden İmamoğlu, "Bu ülkede Narin niye öldü? Vicdanen çok şey sorguluyorum. Bu ülkenin ayağa kalkması, bu memleketin kötü düşünceye sahip yobazlıkla insanları birbirine düşüren, yarıştıran, kutuplaştıran ne varsa onlardan uzak durup, her alanda iyi işler yapan bir millet olmayı başarabilmesi lazım. İşte o zaman Narin bu ülkede ölmez. Bir çocuğu kaybettikten sonra aranan adalet benim için bir adalet değil. Benim için adalet; bebeğini, çocuğunu bu ülkede doğduğu andan itibaren, hatta annenin karnından başlayarak korumaktır." dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem