Ankara'da NATO Zirvesi Öncesi Operasyon: 103 Kişi Tutuklandı

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Ankara'daki NATO zirvesi öncesi ev baskınlarıyla gözaltına alınan 200'den fazla kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

75 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılık işlemleri tamamlanan 75 kişi, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliklerine sevk edildi.

103 KİŞİ TUTUKLANDI

Doç. Dr. Emel Memiş, TEMA Ankara İl Temsilcisi Nevzat Özer ve TEMA Vakfı gönüllülerinin de aralarında olduğu 103 kişi çıkarıldıkları sulh ceza hakimliklerince tutuklandı. 26 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

200'DEN FAZLA KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi öncesi sabah saatlerinde evlere düzenlenen baskınlarda 209 kişi gözaltına alınmıştı.

23 Haziran sabahı gözaltına alınan gazeteci, aktivist ve akademisyenlere 24 saatlik avukat görüş kısıtlaması getirilmişti.

Kaynak: DHA