Akın Gürlek Özgür Özel'e Açtığı Tazminat Davasını Kazandı
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davada CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in 150 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin Özel'in itirazını reddetmesinin ardından kararın kesinleştiği öğrenildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davada, 'mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den 150 bin lira manevi tazminat kazandı.
ÖZEL, BAKAN GÜRLEK'E TAZMİNAT ÖDEYECEK
Adalet Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Özgür Özel'e, Gürlek'in kişilik haklarına yönelik açıklamaları nedeniyle açılan manevi tazminat davası, İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.
Mahkeme, yargılama sonucunda Özel'in 150 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.
TAZMİNAT TÜRK KIZILAY'INA BAĞIŞLANACAK
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesince Özgür Özel'in itirazının reddedildiği ve kararın icra sürecine taşındığı öğrenildi.
Tahsil edilecek tazminatın, Bakan Gürlek tarafından Türk Kızılay'ına bağışlanacağı bildirildi.
Kaynak: AA