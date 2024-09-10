İnegöl'de Yaşanan Üzücü Olay: 2 Yaşındaki Bebek Pencereden Düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yürekleri burkan bir olay yaşandı. 2 yaşındaki Hamza E., bugün saat 10.30 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Evren Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın ikinci katındaki evlerinin penceresinden düşerek ağır yaralandı.

Son Güncelleme:
İnegöl'de Yaşanan Üzücü Olay: 2 Yaşındaki Bebek Pencereden Düştü

Olay anına dair edinilen bilgilere göre, küçük Hamza, annesi mutfaktayken oyun oynadığı oturma odasının açık penceresine tırmandı. Dengesini kaybeden bebek, yaklaşık 6 metre yükseklikten düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi İnegöl Devlet Hastanesinde yapılan Hamza, daha sonra daha kapsamlı tedavi görebilmesi için Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Bu acı olayın ardından yetkililer, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Android Kullanıcılarına Uyarı: Banka Hesaplarını Çalan Zararlı Yazılım Keşfedildi Android Kullanıcılarına Uyarı: Banka Hesaplarını Çalan Zararlı Yazılım Keşfedildi
Kesinlikle Deneyin! Bayatlamayan Pofuduk Poğaça Yapmanın Yolu Kesinlikle Deneyin! Bayatlamayan Pofuduk Poğaça Yapmanın Yolu
Pegasus'tan Yurt Dışı Kampanyası 9 Euro: 250 Bin Koltukla Sınırlı! Pegasus'tan Yurt Dışı Kampanyası 9 Euro: 250 Bin Koltukla Sınırlı!
Muş Havalimanına Yıldırım Düştü! Pist Zarar Gördü Muş Havalimanına Yıldırım Düştü! Pist Zarar Gördü