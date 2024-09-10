İnegöl'de Yaşanan Üzücü Olay: 2 Yaşındaki Bebek Pencereden Düştü

Olay anına dair edinilen bilgilere göre, küçük Hamza, annesi mutfaktayken oyun oynadığı oturma odasının açık penceresine tırmandı. Dengesini kaybeden bebek, yaklaşık 6 metre yükseklikten düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi İnegöl Devlet Hastanesinde yapılan Hamza, daha sonra daha kapsamlı tedavi görebilmesi için Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Bu acı olayın ardından yetkililer, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA