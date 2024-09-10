İnegöl'de Yaşanan Üzücü Olay: 2 Yaşındaki Bebek Pencereden Düştü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yürekleri burkan bir olay yaşandı. 2 yaşındaki Hamza E., bugün saat 10.30 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Evren Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın ikinci katındaki evlerinin penceresinden düşerek ağır yaralandı.
Olay anına dair edinilen bilgilere göre, küçük Hamza, annesi mutfaktayken oyun oynadığı oturma odasının açık penceresine tırmandı. Dengesini kaybeden bebek, yaklaşık 6 metre yükseklikten düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi İnegöl Devlet Hastanesinde yapılan Hamza, daha sonra daha kapsamlı tedavi görebilmesi için Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Bu acı olayın ardından yetkililer, konuyla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
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