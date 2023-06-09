Johnny Depp İstanbul'a geldi

Kadrosunda Johnny Depp'in de yer aldığı Hollywood Vampires grubu, konser vermek üzere İstanbul'a geldi.

Son Güncelleme:
Johnny Depp İstanbul'a geldi

Yarın Lifepark'ta hayranlarıyla buluşacak Johnny Depp ile grubun diğer üyelerini taşıyan ve Romanya'nın başkenti Bükreş'ten kalkan özel uçak, saat 16.00'da İstanbul Havalimanı'na indi.

Depp ve arkadaşları, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yaptı.

Havalimanından ayrılmadan önce gazetecilerin "Hoş geldiniz, bir şeyler söylemek ister misiniz?" sorusuna Depp, Türkçe "Teşekkür" yanıtını verdi.

Özel güvenlik ekibi eşliğinde kendisini bekleyen araca binen Depp, konser öncesi konaklayacağı otele gitti.

Son Güncelleme:
Kriz mi, başvurudaki artış mı? Schengen sorunu büyüyor, AB temsilcileri ne diyor? Schengen sorunu büyüyor, AB temsilcileri ne diyor?
Yeşil mercimeğin suyunu sakın dökmeyin: Bakın onunla neler yapılıyor... Yeşil mercimeğin suyunu sakın dökmeyin: Bakın onunla neler yapılıyor...
Köftenin kıvamı meğer lokantalarda bu yüzden iyiymiş: Basit pişirme tekniği Köftenin kıvamı meğer lokantalarda bu yüzden iyiymiş: Basit pişirme tekniği
''Can Atalay, siyasi bir tutsak'' ''Can Atalay, siyasi bir tutsak''
ÇOK OKUNANLAR
Haziran ayının ikinci yarısının en şanslı burçları belli oldu: Turnayı gözünden vuracaklar Haziran ayının ikinci yarısının en şanslı burçları belli oldu: Turnayı gözünden vuracaklar
Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı Hafize Gaye Erkan kimdir, hakkındaki olumlu / olumsuz yorumlar neler? Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı Hafize Gaye Erkan kimdir?
Bloomberg açıkladı: Dolar kuru neden 23 seviyesinde sabit kaldı? Bloomberg açıkladı: Dolar kuru neden 23 seviyesinde sabit kaldı?
Fatih Altaylı: Bize ne çok yalan söylediniz Fatih Altaylı: Bize ne çok yalan söylediniz
Cinsel ilişkide performansı sıfırlayan 5 madde.: Cinsel hayatınız bitebilir Cinsel ilişkide performansı sıfırlayan 5 madde