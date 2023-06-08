''Can Atalay, siyasi bir tutsak''

Hatay’dan Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası tutuklusu Can Atalay’ın halen cezaevinden tahliye edilmemesine yönelik tepkiler sürüyor. Hukukçular 7 ilde Can Atalay için eşzamanlı eylem düzenledi.

Sema Kızılarslan Sema Kızılarslan
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Milletvekilliği seçimlerinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 28. döneminde görev alacak isimler Genel Kurul'da yemin ederek görevine başlarken, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay ise cezaevinden tahliye edilmedi ve görevine başlayamayan tek milletvekili oldu. İstanbul-Çağlayan Adliyesi'ndeki eylemin ardından Gerçek Gündem’e konuşan Can Atalay'ın avukatı Çiğdem Öztürk, Atalay’ın siyasi bir tutsak olduğunu söyledi.

Adliye önüne konuşan Can Atalay’ın avukatı Akçay Taşçı ise, “Şu anda istediğimiz tek şey şudur. Anayasa hâlâ ayakta ise bir hukuk devletinin kırıntısı dahi varsa yorumlara açık bırakılmaksızın Anayasa’nın 83. Maddesi uygulanmak zorundadır ve Can Atalay derhal tahliye edilmelidir. Yargılanması devam eden bir dava hakkında Adalet Bakanı’nın beyanda bulunması gibi bir görevi yoktur. Tam tersine yaptığı her beyanat suçtur. Bunu reddediyoruz” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Can Atalay Türkiye İşçi Partisi - TİP
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