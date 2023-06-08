Belgesel yönetmeni Sibel Tekin'in yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı

Yaz saati uygulamasına ilişkin belgesel çekimi sırasında aracı görüntülenen polislerin şikayeti üzerine gözaltına alınan ve bir süre tutuklu kalan yönetmen Sibel Tekin, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı davada ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Belgesel yönetmeni Sibel Tekin'in yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı

Belgesel yönetmeni Sibel Tekin, Ankara’da yaz saati uygulamasına ilişkin belgesel çekerken aracı görüntülenen polislerin şikayeti üzerine gözaltına alınmış ve 17 Aralık 2022'de tutuklanmıştı. Yaklaşık 1,5 ay tutuklu kalan Tekin hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılmıştı.

Tekin’in yargılandığı davanın ikinci duruşması Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün yapıldı. Duruşmayı, İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şube, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), 10 Ekim Barış Derneği temsilcileri de izledi.

Tekin, duruşmada, Bulgaristan’da düzenlenen 3. Rhodope Film Festivali’nden jüri üyeliği teklifi aldığı için hakkında verilen adli kontrol, yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını ve beraatini talep etti. Mahkeme başkanı, bilirkişi raporunun dosyaya sunulduğunu açıkladı.

Tekin’in avukatı Mehtap Sakinci, dün tamamlanan bilirkişi raporunun içeriğini aktararak müvekkili hakkında herhangi bir suç unsuru bulunmadığını söyledi. Avukat Sakinci, Tekin’in akademisyen olarak çalıştığı üniversitede açığa alınması nedeniyle sürecin uzamaması gerektiğini belirterek Tekin’in bilgisayarında yapılacak incelemenin hızlandırılmasını ve esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak üzere dosyanın duruşma savcısına verilmesini talep etti.

Mahkeme başkanı, Tekin’in Bulgaristan’da düzenlenen film festivalinde jüri üyesi olarak seçildiğine ilişkin belgeyi istedi. Belgeyi mahkeme heyetine sunan Avukat Sakinci, “Müvekkilim belki de ilk defa kariyerinde böyle bir imkanla karşılaşmıştır” diyerek Tekin hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması ve beraat kararı verilmesi gerektiğini söyledi. Savcı, bilirkişiden ek rapor alınmasını talep etti.

Mahkeme, Sibel Tekin hakkındaki adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına karar vererek davayı 3 Ekim 2023’e erteledi.

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